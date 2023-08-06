Специалисты организации Macmillan Cancer Support рассказали о малоизвестном признаке рака лёгких, при появлении которого на лице следует обратиться к врачу как можно скорее, пишет издание Express.
Речь об отёке, который может быть сигналом того, что опухоль начала оказывать давление на верхнюю полую вену (ВПВ). Это происходит достаточно быстро при агрессивных опухолях, таких как злокачественная лимфома и мелкоклеточный рак лёгкого.
Медики предупредили, что синдром верхней полой вены может быть первым "видимым" признаком рака. Однако при этом само заболевание уже может протекать на поздней стадии.
Также могут появиться и другие симптомы: головные боли, одышка, головокружение, проблемы со зрением и образование синих вен в районе груди.
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