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Express: первый признак рака лёгких можно увидеть на лице

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Здоровье

Специалисты организации Macmillan Cancer Support рассказали о малоизвестном признаке рака лёгких, при появлении которого на лице следует обратиться к врачу как можно скорее, пишет издание Express.

Express: первый признак рака лёгких можно увидеть на лице
Фото: buybeauty.com.ua

Речь об отёке, который может быть сигналом того, что опухоль начала оказывать давление на верхнюю полую вену (ВПВ). Это происходит достаточно быстро при агрессивных опухолях, таких как злокачественная лимфома и мелкоклеточный рак лёгкого.

Медики предупредили, что синдром верхней полой вены может быть первым "видимым" признаком рака. Однако при этом само заболевание уже может протекать на поздней стадии.

Также могут появиться и другие симптомы: головные боли, одышка, головокружение, проблемы со зрением и образование синих вен в районе груди.

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Симптомы Рака Легких. Признаки как определить рак лёгкого на 1-4 стадии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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