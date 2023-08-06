Express: первый признак рака лёгких можно увидеть на лице

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты организации Macmillan Cancer Support рассказали о малоизвестном признаке рака лёгких, при появлении которого на лице следует обратиться к врачу как можно скорее, пишет издание Express.

Фото: buybeauty.com.ua

Речь об отёке, который может быть сигналом того, что опухоль начала оказывать давление на верхнюю полую вену (ВПВ). Это происходит достаточно быстро при агрессивных опухолях, таких как злокачественная лимфома и мелкоклеточный рак лёгкого.

Медики предупредили, что синдром верхней полой вены может быть первым "видимым" признаком рака. Однако при этом само заболевание уже может протекать на поздней стадии.

Также могут появиться и другие симптомы: головные боли, одышка, головокружение, проблемы со зрением и образование синих вен в районе груди.

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