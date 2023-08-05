Лопнувший сосуд в глазу человек обнаруживает самостоятельно и моментально — на белке глаза появляется краснота или даже кровоподтек, также незначительно ухудшается зрение. Но обращаться за медицинской помощью чаще всего многие не спешат. И зря, уверяет читателей Pravda.Ru фрач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Валерия Смирнова.
Повреждение сосуда вызывает кровоизлияние в глаз, кровь скапливается под конъюнктивой, соединительной слизистой оболочкой глаза, иногда попадает в стекловидное тело. Но почему сосуды глаза вдруг теряют свою целостность?
Как отмечает эксперт, наиболее частой причиной является скачок артериального давления, а также травма глаза. Такие пятна еще появляются на фоне нарушений свертываемости крови. Иногда сосуд может лопнуть при стрессе, при поднятии тяжестей.
"Важно установить причину кровоизлияния, ведь оно нередко сигнализирует о сбое в работе организма. Сам кровяной сгусток рассосется в течение нескольких дней. Для ускорения процесса можно рекомендовать препараты для укрепления стенок сосудов и регенерации процессов. Однако если у пациента уже есть сопутствующие заболевания, особенно офтальмологические, такие как глаукома, или проблемы с сетчаткой глаза, я советую все же обратиться к офтальмологу для осмотра, определения типа кровоизлияния и принятия соответствующих мер", — резюмировала врач.
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