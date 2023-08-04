Съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий медицинский специалист Андрей Тяжельников делится важной информацией о том, как следует употреблять арбузы и дыни, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.

Фото: https://roscontrol.com/

В своем комментарии для РИА "Новости" он подчеркивает, насколько важно правильное питание, чтобы избежать негативных последствий для пищеварительной системы.

Андрей Тяжельников утверждает, что косточки арбуза на первый взгляд кажутся безвредными. Однако проглатывание их случайно не приведет к серьезным проблемам. Тем не менее сознательное употребление арбуза без отделения косточек может стать опасным для пищеварительной системы.

При синдроме раздраженного кишечника, употребление косточек вместе с мякотью арбуза может вызвать неприятные симптомы, предупреждает Андрей Тяжельников.

Врач дает рекомендации по потреблению арбузов и дынь. Оставляя небольшой отрезок розовой части несъеденным, вы снижаете риск негативных воздействий на ваше здоровье.

Андрей Тяжельников предупреждает, что вредные для здоровья нитраты могут скапливаться ближе к корке арбуза. Поэтому, по его совету, следует избегать употребления арбуза до корки, чтобы минимизировать риск воздействия вредных веществ на организм.

Врач разъясняет, что некоторым категориям людей стоит быть особенно осторожными с арбузами.

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