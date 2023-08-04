Гастроэнтеролог: шашлык нельзя запивать холодными напитками

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух настоятельно рекомендует россиянам отказаться от запивания шашлыка холодными напитками.

Фото: pixabay.com

По словам врача, это может серьезно навредить пищеварительной системе. Подобные действия могут вызвать спазм желчного протока, что негативно отразится на здоровье, пишет Medikforum.

Исследования показывают, что холодные напитки, употребляемые вместе с горячим шашлыком, могут вызвать спазм общего желчного протока. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух утверждает, что существует прямая зависимость между температурой напитка и риском спазма. Чем холоднее напиток, тем выше риск возникновения этой проблемы. По этой причине рекомендуется исключить холодные лимонады, квас и пиво из списка допустимых напитков, если вы едите шашлык.

Еще одним нежелательным партнером для шашлыка является алкоголь. Гастроэнтеролог Кашух объясняет, что шашлык — это блюдо, требующее значительных усилий для переваривания. Поджелудочная железа и другие органы пищеварительной системы испытывают серьезное напряжение при переработке такого белка. Добавление алкоголя только усугубляет ситуацию, приводя к дополнительному выделению токсинов. Чтобы организм мог справиться с этой нагрузкой без вреда для здоровья, требуются повышенная сила и устойчивость.

Врач советует избегать соков, как пакетированных, так и свежевыжатых. В таких напитках содержится избыточное количество сахара, а учитывая, что шашлык — сам по себе калорийный продукт, сочетание может привести к набору веса. Вместо этого рекомендуется выбирать нейтральные напитки, такие как теплые морсы, компот из сухофруктов, а также зеленый или травяной чай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ШАШЛЫК. Польза и вред шашлыка для организма человека!