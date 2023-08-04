Ученые предупреждают: увеличение сна в выходные опасно

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние увеличения времени сна в выходные на здоровье подверглось исследованию, результаты которого бьют тревогу. Эксперты из Королевского колледжа Лондона представили данные, показавшие, что этот привычный для многих способ отдохнуть может привести к негативным последствиям, таким как инсульт или сердечный приступ.

Фото: bed4you.com.ua

Исследование подчеркивает, что даже небольшое увеличение продолжительности сна в выходные дни может сказаться на здоровье негативно.

Команда исследователей предостерегает о влиянии изменения времени пробуждения на биологические ритмы организма. Научное сообщество связывает подобные нарушения с повышенным риском сердечных приступов, инсультов и даже ожирения. Это происходит из-за того, что даже небольшие изменения во внутренних биологических часах организма могут оказать влияние на различные функции, начиная от иммунитета и заканчивая пищеварением.

Ученые подчеркивают важность контроля за режимом сна, особенно в выходные дни. Повышенное количество времени, проведенное в постели, может привести к нарушению работы организма и вызвать необратимые последствия для здоровья. Специалисты рекомендуют обращать внимание на продолжительность сна и стремиться к поддержанию стабильных биологических ритмов.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 934 человек, у которых не было проблем с весом и здоровьем, и которые спали минимум семь часов в день. Их состояние кишечного микробиома, стула и крови было подвергнуто анализу. Участники, увеличившие продолжительность сна в выходные, имели изменения в составе кишечной микробиоты.

Особенно важно то, что в результате увеличения сна в выходные дни наблюдалось увеличение "плохих" кишечных бактерий. Эти бактерии могут стимулировать развитие воспалительных процессов и ассоциированных с ними патологий. Согласно научным данным, такие изменения в микробиоме кишечника связываются с риском ожирения, сердечных приступов и инсультов.

Избегать негативных последствий можно, следуя простому совету экспертов. Дополнительные 90 минут в постели в выходные дни могут оказаться оптимальным решением. Это позволит избежать дисбаланса биологических ритмов, которые имеют огромное значение для общего здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Спать вредно? / 5 причин не спать слишком много