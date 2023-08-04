Дерматолог Магомедова: молочные продукты могут вызывать акне

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог Пасихат Магомедова отмечает увеличение заболеваемости акне (прыщи, угри), что может быть связано с потреблением пищи, богатой калориями. Она приводит к изменению состава себума, чрезмерному воспалению кожи и засорению сальных желез. Негативные последствия включают появление воспалительных высыпаний.

Фото: https://laopinion.com/

Магомедова подчеркивает, что определенные группы продуктов могут способствовать неблагоприятным изменениям в состоянии кожи и вызывать акне. Она отмечает роль молочных продуктов, а также перечисляет другие "провокаторы акне", такие как сахар, выпечка, сладости, продукты из белой муки, фастфуд, алкоголь и газированные напитки. Даже обезжиренное молоко с высоким содержанием лактозы может оказывать негативное воздействие.

Специалистка рекомендует увеличение потребления продуктов, богатых омега-3 как меру профилактики акне. Она также предупреждает, что увлечение углеводами, особенно простыми, может привести к преждевременному старению кожи. Простые углеводы могут повредить производство эластина и коллагена, которые отвечают за упругость и гладкость кожи.

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