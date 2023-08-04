Издание "БелНовости" приводит примеры преимуществ и недостатков свежих фруктов и сухофруктов. Зная их качества, легче выбрать подходящий вариант для здорового питания.
Свежие фрукты — прекрасный источник витаминов и минералов. Они также содержат большое количество воды, что помогает поддерживать баланс в организме. Недостаток свежих фруктов заключается в их коротком сроке хранения. Кроме того, в неподходящее время года они могут стоить очень дорого.
Что касается сухофруктов, они также богаты клетчаткой и другими питательными веществами. В отличие от свежих фруктов, они долго хранятся и доступны в любое время года. Однако у них есть недостатки, такие как повышенная калорийность и использование консервантов при производстве.
Следовательно, любителям натуральных плодов больше подойдут свежие фрукты, а тем, кто предпочитает доступные продукты в любое время года, рекомендуются сухофрукты.
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