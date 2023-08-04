В Чечне появилась единая сеть медико-психологического консультирования

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Чеченской Республике создана единая сеть медико-психологического консультирования: в 18 медицинских учреждениях открыты консультационные пункты. Информацию о событии подтвердил главный специалист по психологии регионального министерства здравоохранения Ислам Хажуев.

Фото: pixabay. com

Комплексная помощь и поддержка

Специалисты-психологи оказывают помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) лицам, имеющим стрессовые расстройства. Они проводят комплексное клинико-психологическое обследование, мотивируя и стимулируя человека к улучшению и поддержанию своего психического состояния. Специалисты, работающие в этой сети, проходят строгий отбор, состоящий из двух этапов профессионального собеседования. На сегодняшний за помощью в медико-психологические консультационные центры обратилось около 1000 человек, из них 63 пациента получили необходимую помощь, в том числе 15 участников специальной военной операции (СВО).

Психиатрическая помощь в рамках ОМС

С 1 июля граждане России получили доступ к психологической поддержке и помощи в поликлиниках в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Эта мера является частью новых методических рекомендаций Минздрава РФ, определяющих порядок оказания медицинской помощи при психических и поведенческих расстройствах.

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