Диетолог Ольга Деккер: этот фрукт нужно есть всем диабетикам

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Ольга Деккер рассказала, какой продукт очень полезен для больных диабетом, пишет издание "СЭ".

Фото: pixabay.com

Суть заключается в том, что этот фрукт помогает контролировать уровень глюкозы.

"Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность", — объяснила специалист.

Кроме того, инжир содержит витамины С, В6, тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту, а также такие минералы, как калий, магний, железо, медь и марганец. Этот фрукт также способен наладить пищеварение, нормализовать холестерин, снизить уровень стресса и тревоги, улучшить настроение и иммунитет.

"Как часто есть инжир зависит от личных предпочтений и состояния здоровья. Рекомендуется употреблять фрукты разнообразно, включая инжир в здоровый и сбалансированный рацион. Можно добавлять его в салаты или в десерты, а, конечно же, есть в свежем виде в качестве перекуса", — подытожила диетолог.

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