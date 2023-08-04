Невролог Богомолова: вздрагивания во время засыпания могут быть признаком эпилепсии или рака

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Олеся Богомолова: вздрагивания во время засыпания могут иметь патологическую причину и требуют обследования у врача. Большинство взрослых испытывают судороги во время засыпания хотя бы раз в жизни.

Фото: kp.ru

"Это нормальное физиологическое явление, называемое доброкачественным миоклонусом сна (BSM)", — пояснила невролог Богомолова в интервью "Москве 24".

Однако врач добавил, что возникновение таких подёргиваний может быть тревожным сигналом серьёзных проблем со здоровьем, свидетельствовать об эпилепсии и даже раке. Врач перечислил патологии, которые могут проявляться схожими симптомами:

"Ночные подергивания могут свидетельствовать об эпилепсии, очаговых и диффузных процессах головного мозга, нарушениях обмена веществ (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), треморе, синдроме навязчивых движений и нарушениях обмена кальция в организме".

По словам невролога, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, если человек испытывает следующие изменения:

подергивания происходят чаще,

подергивания становятся более выраженными и интенсивными,

интенсивные подергивания появляются у человека, который раньше их не испытывал,

нарушения речи, проблемы с с движениями, нарушениями памяти, изменениями чувствительности тела или потерей сознания.

"К врачу также следует обратиться, если помимо подергиваний человек испытывает чувство слабости, астении или повышение температуры тела во время засыпания", — поделился медицинский специалист.

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