Невролог Олеся Богомолова: вздрагивания во время засыпания могут иметь патологическую причину и требуют обследования у врача. Большинство взрослых испытывают судороги во время засыпания хотя бы раз в жизни.
"Это нормальное физиологическое явление, называемое доброкачественным миоклонусом сна (BSM)", — пояснила невролог Богомолова в интервью "Москве 24".
Однако врач добавил, что возникновение таких подёргиваний может быть тревожным сигналом серьёзных проблем со здоровьем, свидетельствовать об эпилепсии и даже раке. Врач перечислил патологии, которые могут проявляться схожими симптомами:
"Ночные подергивания могут свидетельствовать об эпилепсии, очаговых и диффузных процессах головного мозга, нарушениях обмена веществ (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), треморе, синдроме навязчивых движений и нарушениях обмена кальция в организме".
По словам невролога, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, если человек испытывает следующие изменения:
"К врачу также следует обратиться, если помимо подергиваний человек испытывает чувство слабости, астении или повышение температуры тела во время засыпания", — поделился медицинский специалист.
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