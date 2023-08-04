Врач Кондрахин объяснил, как пережить жаркую погоду

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как вести себя в самые жаркие периоды, чтобы не навредить организму.

Фото: www.kommersant.ru

Эксперт напомнил, что в жару люди чувствуют себя хуже, и существует опасность перегрева организма, пишет "Вечерняя Москва".

Когда на улице слишком жарко, лучше воздержаться от активных занятий спортом, потому что мышцы в процессе движения нагреваются ещё больше.

Также вредно находиться на отрытом солнце, потому что есть большой риск обезвоживания и получения теплового удара.

Очень важно в жару постоянно пить воду, желательно, чтобы она была комнатной температуры, подчеркнул Кондрахин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.