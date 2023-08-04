Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как вести себя в самые жаркие периоды, чтобы не навредить организму.
Эксперт напомнил, что в жару люди чувствуют себя хуже, и существует опасность перегрева организма, пишет "Вечерняя Москва".
Когда на улице слишком жарко, лучше воздержаться от активных занятий спортом, потому что мышцы в процессе движения нагреваются ещё больше.
Также вредно находиться на отрытом солнце, потому что есть большой риск обезвоживания и получения теплового удара.
Очень важно в жару постоянно пить воду, желательно, чтобы она была комнатной температуры, подчеркнул Кондрахин.
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