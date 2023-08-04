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Врач Кондрахин объяснил, как пережить жаркую погоду

0:43
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как вести себя в самые жаркие периоды, чтобы не навредить организму.

Врач Кондрахин объяснил, как пережить жаркую погоду
Фото: www.kommersant.ru

Эксперт напомнил, что в жару люди чувствуют себя хуже, и существует опасность перегрева организма, пишет "Вечерняя Москва".

Когда на улице слишком жарко, лучше воздержаться от активных занятий спортом, потому что мышцы в процессе движения нагреваются ещё больше.

Также вредно находиться на отрытом солнце, потому что есть большой риск обезвоживания и получения теплового удара.

Очень важно в жару постоянно пить воду, желательно, чтобы она была комнатной температуры, подчеркнул Кондрахин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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