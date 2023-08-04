В Кузбассе стали чаще болеть вирусными инфекциями

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последние данные Кузбасского управления Роспотребнадзора свидетельствуют о заметном росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в регионе. За прошедшую неделю число зарегистрированных случаев ОРВИ превысило 4 000, что означает увеличение на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей. При этом общий уровень заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, остается ниже эпидемического порога на 29,6%.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Исследование

Кузбасский центр гигиены и эпидемиологии провел всесторонний анализ проб от 38 человек, заболевших ОРВИ. К счастью, результаты показали, что все случаи заболевания вызваны вирусами, не относящимися к гриппу.

Что такое ОРВИ

Острые респираторные инфекции (ОРВИ) — это заболевания, поражающие верхние и нижние дыхательные пути. Они обычно вызываются вирусами и могут быстро распространяться, особенно в густонаселенных районах.

Симптомы ОРВИ включают кашель, боль в горле, насморк, повышение температуры и общую усталость. Хотя в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме и проходит самостоятельно, некоторые группы населения, такие как маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, подвержены повышенному риску развития осложнений.

Профилактические меры

Для уменьшения распространения ОРВИ и сохранения здоровья населения необходимо соблюдать меры предосторожности:

1. Чаще мыть руки

Регулярное мытье рук с мылом в течение не менее 20 секунд может значительно снизить передачу вирусов.

2. Прикрывать рот и нос

При кашле или чихании всегда закрывайте рот и нос салфеткой или локтем, чтобы предотвратить распространение респираторных капель.

3. Избегать тесного контакта

Старайтесь держаться на безопасном расстоянии от людей с симптомами респираторных инфекций, чтобы свести к минимуму риск заражения вирусом.

4. Вакцинация

Хотя нынешний рост заболеваемости не вызван вирусами гриппа, вакцинация против гриппа по-прежнему имеет важное значение для защиты себя и окружающих от сезонных вспышек.

5. Дезинфекция

Регулярно дезинфицируйте поверхности и предметы, к которым часто прикасаетесь. Например, дверные ручки и электронные устройства.

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