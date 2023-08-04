Мясников после смерти хоккеиста от укуса клеща напомнил об отсутствии лекарств от энцефалита

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников прокомментировал смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько из молодёжного клуба "Кузбасс" от укуса клеща.

Фото: aviasales.ru

Врач напомнил, что смертность от клещевого энцефалита достигает 8%, то есть из 100 заражённых пациентов умирают восемь человек. По его словам, эта инфекция очень распространена в России.

"Лекарств нет. Просто нет", — подчеркнул Мясников в Telegram-канале.

При этом он добавил, что в российских больницах можно поставить вакцину, защищающую от клещевого энцефалита. В качестве примера результативной вакцинации врач привёл ситуацию в Латвии, где клещи тоже встречаются довольно часто. Как пояснил медик, жители этой страны самостоятельно регулярно прививаются от энцефалита. Лишь после этого они начинают планировать дачные работы или поездки в лес, отметил врач.

Мясников уточнил, что люди, употребляющие непастеризованное молоко, тоже могут заразиться энцефалитом.

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