Правила отпуска лекарств для граждан РФ ужесточатся с 1 сентября 2023 года

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России с сентября 2023 года ужесточатся правила отпуска лекарств. Согласно новому постановлению, при приобретении рецептурных препаратов нужно будет предъявлять выписанный доктором рецепт по всей форме — на бланке с номером и печатью. Об этом пишет "МК”.

Фото: pixabay.com

По словам директора СРО "Ассоциация независимых аптек" Виктории Пресняковой, изменения коснутся аптек. Одно из существенных новшеств — переход от режима уведомления к режиму обязательной маркировки.

Фармацевты будут вводить данные рецепта (серию, дату, иную информацию) при выдаче рецептурных лекарств.

"Это нововведение положительно отразится на показателях здоровья, так как люди будут чаще обращаться к врачам, не допуская безответственного самолечения", — говорит Преснякова.

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