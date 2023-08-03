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Врач объяснила, какую боль опасно купировать с помощью обезболивающих

0:55
Здоровье

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему некоторые виды боли не стоит подавлять с помощью лекарственных препаратов.

Врач объяснила, какую боль опасно купировать с помощью обезболивающих
Фото: freepik.com

Врач объяснила, с какой болью не стоит бороться самостоятельно.

"Болевой синдром болевому синдрому рознь. Если боль в спине мы можем, можно сказать, лечить самостоятельно, то боль в грудной клетке может быть симптомом инфаркта, и назначение таких препаратов может усугубить течение болезни и даже привести к летальному исходу", — предупредила медик.

Терапевт отметила, что, как и для любого лекарственного препарата, для приема обезболивающих лекарств существуют показания и противопоказания.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, как справиться с болью в спине и другими видами боли.

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Как часто можно пить обезболивающее? Чем опасны обезболивающие препараты?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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