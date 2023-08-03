Кардиолог Оюнарова: в жаркую погоду сердечно-сосудистая система подвергается значительной нагрузке

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Оюнарова предупредила в интервью Газета.Ru, что летняя жара может представлять значительную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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В жаркую погоду организм выделяет значительное количество минералов с потом, включая хлорид калия, соли кальция, магния и другие. Эта потеря минеральных веществ в сочетании со снижением выделения мочи и появлением отеков может создать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Чтобы справиться с этими проблемами, сердечно-сосудистая система активирует компенсаторные механизмы, такие как тахикардия (учащенное сердцебиение) и учащенное дыхание, чтобы обеспечить адекватное кровоснабжение мозга и всех органов.

В рекомендациях кардиолога подчеркивается необходимость того, чтобы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями принимали дополнительные меры предосторожности в жаркую погоду, в том числе сохраняли достаточное количество жидкости и избегали длительного воздействия высоких температур. Понимая влияние жары на сердечно-сосудистую систему и управляя им, люди могут лучше защищать свое здоровье в летние месяцы.

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