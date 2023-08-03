Был шанс сохранить жизнь — инфекционист Викулов о смерти Хвалько

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семнадцатилетний Евгений Хвалько, чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом, трагически скончался из-за укуса клеща. Сообщалось, что он вовремя не обратился за медицинской помощью.

Фото: starhit .ru

Врач Георгий Викулов заявил, что 17-летний чемпион мог бы выжить, если бы немедленно обратился за медицинской помощью после укуса клеща.

"Это знакомая история из Кемерова. Однако, опять же, это связано с несвоевременным лечением и иммунизацией. В рекомендациях подчеркивается важность раннего обращения за медицинской помощью при обнаружении укуса клеща", — пояснил Викулов.

Напомним, в России для защиты широко используется единственная доступная вакцинация против клещевого энцефалита.

В четверг, 3 августа, Федерация хоккея с мячом России официально объявила на своем сайте душераздирающую новость о кончине молодого спортсмена.

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