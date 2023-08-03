Диетолог рассказала о возможном вреде свежевыжатых соков

Многие люди начинают свое утро со стакана свежевыжатого сока. В них содержатся витамины и антиоксиданты. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что они содержат мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому усвоению фруктовых сахаров.

Фото: pixabay.com

По ее словам, не все соки одинаково полезны и организм по-разному их воспринимает. Стоит это учитывать при выборе напитка.

"Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определенным ягодам и фруктам", — предупредила специалист.

Диетолог также добавила, что считаются самыми сладкими и вредными соки из банана и винограда. Кроме того, цитрусовые соки могут раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта из-за фруктовых кислот, которые входят в их состав.

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