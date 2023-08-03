Онколог Гутник рассказал, когда лекарство от рака станет доступным

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Препарат, который помогает излечиваться от рака, не будет качественно создан в ближайшей перспективе. Такое предложение выразил врач-онколог Вадим Гутник изданию Общественная Служба Новостей, сказав, что часто ученые любят выдавать желаемое за действительное.

Фото: РИА Новости

Так он прокомментировал разработки американских ученых по созданию универсального средства от рака. Как сообщают зарубежные СМИ, его тестировали порядка 70-и раз на всевозможных раковых клетках: из мозга, кожи, легких, предстательной железы и прочее.

Однако, Гутник не отрицает революционный прорыв в области онкологии, хоть и признается, что верит в это с трудом.

"Путь от молекулы до препарата на полочке длится в среднем 10 лет. Должны пройти клинические исследования, разные фазы. Конечно, в некоторых случаях мы этим пренебрегаем, как, например, с вакциной от ковид, чтобы остановить пандемию. Хотя многие к этому по-разному относятся".

На создание серебряной пули требуется более кропотливая работа. Над этим трудятся сотни, а то и тысячи учёных по всему миру. Единственная мечта многих экспертов этой области — в прямом смысле остаться без работы, если "действительно появится такое лекарство от рака".

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