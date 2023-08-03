Препарат, который помогает излечиваться от рака, не будет качественно создан в ближайшей перспективе. Такое предложение выразил врач-онколог Вадим Гутник изданию Общественная Служба Новостей, сказав, что часто ученые любят выдавать желаемое за действительное.
Так он прокомментировал разработки американских ученых по созданию универсального средства от рака. Как сообщают зарубежные СМИ, его тестировали порядка 70-и раз на всевозможных раковых клетках: из мозга, кожи, легких, предстательной железы и прочее.
Однако, Гутник не отрицает революционный прорыв в области онкологии, хоть и признается, что верит в это с трудом.
"Путь от молекулы до препарата на полочке длится в среднем 10 лет. Должны пройти клинические исследования, разные фазы. Конечно, в некоторых случаях мы этим пренебрегаем, как, например, с вакциной от ковид, чтобы остановить пандемию. Хотя многие к этому по-разному относятся".
На создание серебряной пули требуется более кропотливая работа. Над этим трудятся сотни, а то и тысячи учёных по всему миру. Единственная мечта многих экспертов этой области — в прямом смысле остаться без работы, если "действительно появится такое лекарство от рака".
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