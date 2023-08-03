Эндокринолог Гуреева рассказала о четырёх продуктах, затрудняющих метаболизм

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание нормального обмена веществ имеет огромное значение для общего здоровья организма. Чтобы поддерживать метаболизм на должном уровне, необходимо воздержаться от употребления некоторых продуктов.

Фото: https://images.everydayhealth.com/images/essential-facts-about-metabolism-and-weight-loss-1440x810.jpg

1. Соевые бобы: двусторонний источник белка

Соя широко известна как превосходный источник белка, и нет сомнений в том, что соевые бобы содержат необходимые питательные вещества. Однако у некоторых людей чрезмерное потребление сои может негативно сказаться на состоянии щитовидной железы, предупреждает эндокринолог д-р Антонина Гуреева, о чём она рассказала специально для "Медфорума". Сбалансированное потребление сои имеет решающее значение для предотвращения нарушений в обмене веществ.

2. Мука, макароны и белый рис: бедное питательными веществами трио

Для поддержания более активного метаболизма следует предпочесть цельнозерновые продукты". Как следствие, обмен веществ переходит в режим экономии энергии.

"Клейковина, содержащаяся в рафинированном зерне, а также крахмал и фитиновая кислота создают дополнительную нагрузку на организм. Для поддержания более активного метаболизма следует предпочесть цельнозерновые продукты".

3. Алкоголь — тормоз метаболизма

Будь то пиво, вино или шампанское, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и процессы жиросжигания. Замедляется работа пищеварительных ферментов, затрудняются различные метаболические функции, что приводит к накоплению жира в клетках. Приоритет умеренности или полный отказ от алкоголя может помочь поддержать более эффективный обмен веществ.

4. Рафинированный сахар: искушение с последствиями

Быстрый инсулиновый всплеск, вызываемый сахаром, создает значительную нагрузку на поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин. В этот период метаболизм отходит на второй план.

"Последствия этого — отсутствие концентрации внимания, снижение уровня энергии и последующее желание есть. Для поддержания стабильного уровня инсулина и оптимального метаболизма отдавайте предпочтение сложным углеводам и натуральным сахарам", — советует Гуреева.

Главное, помните: данная информация носит рекомендательный характер. Обратитесь к специалисту за консультацией по поводу противопоказаний и возможных побочных эффектов. Избегайте самолечения и при появлении любых симптомов заболевания незамедлительно обращайтесь к специалисту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.