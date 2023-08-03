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Эндокринолог Гуреева рассказала о четырёх продуктах, затрудняющих метаболизм

2:43
Здоровье

Поддержание нормального обмена веществ имеет огромное значение для общего здоровья организма. Чтобы поддерживать метаболизм на должном уровне, необходимо воздержаться от употребления некоторых продуктов.

Эндокринолог Гуреева рассказала о четырёх продуктах, затрудняющих метаболизм
Фото: https://images.everydayhealth.com/images/essential-facts-about-metabolism-and-weight-loss-1440x810.jpg

1. Соевые бобы: двусторонний источник белка

Соя широко известна как превосходный источник белка, и нет сомнений в том, что соевые бобы содержат необходимые питательные вещества. Однако у некоторых людей чрезмерное потребление сои может негативно сказаться на состоянии щитовидной железы, предупреждает эндокринолог д-р Антонина Гуреева, о чём она рассказала специально для "Медфорума". Сбалансированное потребление сои имеет решающее значение для предотвращения нарушений в обмене веществ.

2. Мука, макароны и белый рис: бедное питательными веществами трио

Для поддержания более активного метаболизма следует предпочесть цельнозерновые продукты". Как следствие, обмен веществ переходит в режим экономии энергии.

"Клейковина, содержащаяся в рафинированном зерне, а также крахмал и фитиновая кислота создают дополнительную нагрузку на организм. Для поддержания более активного метаболизма следует предпочесть цельнозерновые продукты".

3. Алкоголь — тормоз метаболизма

Будь то пиво, вино или шампанское, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и процессы жиросжигания. Замедляется работа пищеварительных ферментов, затрудняются различные метаболические функции, что приводит к накоплению жира в клетках. Приоритет умеренности или полный отказ от алкоголя может помочь поддержать более эффективный обмен веществ.

4. Рафинированный сахар: искушение с последствиями

Быстрый инсулиновый всплеск, вызываемый сахаром, создает значительную нагрузку на поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин. В этот период метаболизм отходит на второй план.

"Последствия этого — отсутствие концентрации внимания, снижение уровня энергии и последующее желание есть. Для поддержания стабильного уровня инсулина и оптимального метаболизма отдавайте предпочтение сложным углеводам и натуральным сахарам", — советует Гуреева.

Главное, помните: данная информация носит рекомендательный характер. Обратитесь к специалисту за консультацией по поводу противопоказаний и возможных побочных эффектов. Избегайте самолечения и при появлении любых симптомов заболевания незамедлительно обращайтесь к специалисту.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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