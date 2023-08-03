Стремясь к здоровому образу жизни и контролю веса, многие люди ищут варианты сочетания продуктов. Однако пищевая промышленность часто анонсирует некоторые продукты более полезными, чем они есть.
Если вы стремитесь придерживаться здорового питания или сбросить несколько килограммов, вам необходимо знать о калорийности потребляемых продуктов.
Одним из важнейших аспектов, который необходимо учитывать при выборе продуктов питания, является их обработка. Продукты, которые в естественном виде могут быть очень полезными, становятся вредными для здоровья из-за химических процессов и искусственных добавок.
По словам доктора Игоря Строкова, известного диетолога, "превращение продуктов питания в результате химических процессов и искусственных добавок может сделать вредными для здоровья даже те продукты, которые в естественном виде являются питательными".
Производимые промышленным способом веганские мясные альтернативы стремятся в точности повторить вкус и текстуру продуктов животного происхождения. Однако эти продукты часто содержат значительное количество искусственных ароматизаторов и связующих веществ. При выборе таких альтернатив становится ещё более важным внимательно изучить список ингредиентов.
Доктор Строков подчеркивает: "Существует множество растительных альтернатив, не требующих химических добавок".
Производители рекламируют лёгкие продукты с пониженным содержанием жира, сахара и калорий, что делает их привлекательными для тех, кто стремится похудеть, не отказывая себе в удовольствии полакомиться определёнными продуктами. Для достижения этой цели производители часто добавляют нездоровые жиры или заменители сахара с низким содержанием калорий или вообще без них.
"Эти продукты могут содержать нездоровые жиры или заменители сахара с более низкой калорийностью", — предупреждает д-р Строков.
Белый рис часто предпочитают хлебу и макаронам (за исключением цельнозерновых вариантов) из-за низкого содержания жира и более легкоусвояемых углеводов. Однако ценные витамины и минералы содержатся в основном во внешнем слое зерна, который во многих видах белого риса удален.
Д-р Строков советует: "Если вы хотите максимально увеличить потребление питательных веществ из риса, выбирайте коричневый рис, поскольку в нем не только больше питательных веществ из рисовой крупы, но и выше содержание клетчатки".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.