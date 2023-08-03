Нутрициолог Строков: три продукта, которые ошибочно считаются полезными

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стремясь к здоровому образу жизни и контролю веса, многие люди ищут варианты сочетания продуктов. Однако пищевая промышленность часто анонсирует некоторые продукты более полезными, чем они есть.

Фото: pixabay.com

Если вы стремитесь придерживаться здорового питания или сбросить несколько килограммов, вам необходимо знать о калорийности потребляемых продуктов.

Влияние обработки: превращение питательных продуктов во вредные

Одним из важнейших аспектов, который необходимо учитывать при выборе продуктов питания, является их обработка. Продукты, которые в естественном виде могут быть очень полезными, становятся вредными для здоровья из-за химических процессов и искусственных добавок.

По словам доктора Игоря Строкова, известного диетолога, "превращение продуктов питания в результате химических процессов и искусственных добавок может сделать вредными для здоровья даже те продукты, которые в естественном виде являются питательными".

Веганские мясные альтернативы: пристальный взгляд на искусственные добавки

Производимые промышленным способом веганские мясные альтернативы стремятся в точности повторить вкус и текстуру продуктов животного происхождения. Однако эти продукты часто содержат значительное количество искусственных ароматизаторов и связующих веществ. При выборе таких альтернатив становится ещё более важным внимательно изучить список ингредиентов.

Доктор Строков подчеркивает: "Существует множество растительных альтернатив, не требующих химических добавок".

Лёгкие продукты: не очень здоровый выбор

Производители рекламируют лёгкие продукты с пониженным содержанием жира, сахара и калорий, что делает их привлекательными для тех, кто стремится похудеть, не отказывая себе в удовольствии полакомиться определёнными продуктами. Для достижения этой цели производители часто добавляют нездоровые жиры или заменители сахара с низким содержанием калорий или вообще без них.

"Эти продукты могут содержать нездоровые жиры или заменители сахара с более низкой калорийностью", — предупреждает д-р Строков.

Белый рис: является ли он здоровым выбором?

Белый рис часто предпочитают хлебу и макаронам (за исключением цельнозерновых вариантов) из-за низкого содержания жира и более легкоусвояемых углеводов. Однако ценные витамины и минералы содержатся в основном во внешнем слое зерна, который во многих видах белого риса удален.

Д-р Строков советует: "Если вы хотите максимально увеличить потребление питательных веществ из риса, выбирайте коричневый рис, поскольку в нем не только больше питательных веществ из рисовой крупы, но и выше содержание клетчатки".

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