Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала пять продуктов, которые бы она никогда не купила. О них она рассказала в своём Telegram-канале.
Первое место заняло рафинированное подсолнечное масло. Данный продукт включает большое количество омега-6. Из-за избытка жирных кислот возникают воспалительные процессы с переходом в хроническую форму.
Второе место занял сахар. Он повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает выработку липидных соединений, связанных с более высоким риском тромбоза.
Третье место занял плавленый сыр. Он содержит трансжиры.
"Трансжиры снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов", — предупредила Янг.
Она добавила, что подобная пища существенно повышает риск тромбозов.
Янг также против употребления всевозможных ПП-батончиков и мюсли. Многие из них в составе содержат пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую "химию".
"Цукаты и сухофрукты в составе мюсли подвергаются химической обработке", — добавила врач.
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