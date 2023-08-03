Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала пять продуктов, которые никогда не купит

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала пять продуктов, которые бы она никогда не купила. О них она рассказала в своём Telegram-канале.

Фото: архив

Первое место заняло рафинированное подсолнечное масло. Данный продукт включает большое количество омега-6. Из-за избытка жирных кислот возникают воспалительные процессы с переходом в хроническую форму.

Второе место занял сахар. Он повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает выработку липидных соединений, связанных с более высоким риском тромбоза.

Третье место занял плавленый сыр. Он содержит трансжиры.

"Трансжиры снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов", — предупредила Янг.

Она добавила, что подобная пища существенно повышает риск тромбозов.

Янг также против употребления всевозможных ПП-батончиков и мюсли. Многие из них в составе содержат пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую "химию".

"Цукаты и сухофрукты в составе мюсли подвергаются химической обработке", — добавила врач.

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