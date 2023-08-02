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Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта

2:25
Здоровье

Признаки сердечного приступа могут начать проявляться тихо, но осведомленность о них может спасти жизни. Раннее распознавание признаков сердечного приступа имеет огромное значение для возможности спасения жизни. Это опасное состояние, способное угрожать жизни, возникает, когда поступление крови к сердцу внезапно прерывается, часто из-за образования тромба.

Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Недостаточный кровоток к сердцу может привести к серьезному повреждению сердечной мышцы, требуя немедленного вмешательства.

"Хотя симптомы могут различаться у разных людей, существуют 4 ранних предупреждающих знака сердечного приступа, о которых должен знать каждый", — подчеркивает кардиолог Олег Варфоломеев.

Благодаря раннему распознаванию этих симптомов становится возможным проведение необходимых анализов и принятие профилактических мер.

Появление ощущения сжатия или спазмов в области икр может свидетельствовать о проблемах с периферическими артериями (ЗПА), особенно это актуально для курильщиков и лиц, страдающих диабетом. Один из ранних признаков сердечного приступа, на который указывают медики, это болезненные ощущения в области ног, которые могут стать заметными "за несколько месяцев".

Боль, распространяющаяся в левую руку или в область шеи, может свидетельствовать о возможности сердечного приступа. Если боль не утихает и особенно если у вас уже были проблемы с сердцем, а медикаментозное лечение не приносит облегчения, стоит срочно обратиться за медицинской помощью.

Хотя опухшие лодыжки могут быть результатом разных факторов, этот симптом не следует игнорировать, так как он может указывать на наличие сердечной недостаточности.

"Это признак, на который стоит обратить внимание, особенно если опухоль становится заметно большой, так как это может говорить о серьезных проблемах с сердцем, хотя такой симптом также может иметь и другие причины", — подчеркивает эксперт.

Симптомы сердечного приступа часто могут проявляться в виде боли в области челюсти или спины. У женщин симптомы иногда могут отличаться от типичной боли в груди, связанной с сердечным приступом, поэтому важно обратиться за медицинской помощью при возникновении подобных проявлений.

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Признаки острого периода инфаркта миокарда. Симптомы инфаркта
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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