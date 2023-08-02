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Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца

2:03
Здоровье

Дискомфорт в грудной клетке, особенно слева, часто воспринимается как признак сердечных проблем, возможного сердечного приступа.

Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца
Фото: Fotodom.ru

Однако кардиолог Рустем Османов подчеркивает, что боль в области сердца не всегда указывает на неполадки в самом сердце. Это может быть связано с другими патологиями, включая проблемы опорно-двигательного аппарата, такие как

  • остеохондроз,
  • грыжа
  • и невралгия.

Межреберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые могут быть ошибочно восприняты как боли в сердце. Это явление — один из неочевидных факторов, которые следует учитывать. Специалист в беседе с Life.ru указал на важность различения болей, связанных с сердцем, и невралгических болей.

Кроме того, врач обращает внимание на другие проблемы со здоровьем, при которых могут возникать боли в области груди, напоминающие сердечные. Среди них:

  • патологии пищевода;
  • заболевания поджелудочной железы;
  • психоэмоциональные перегрузки и депрессия;
  • воспалительные процессы в легких.

Это подчеркивает многогранность симптомов и важность комплексного подхода к диагностике.

Османов также подчеркивает, что при сердечных заболеваниях боль в груди не единственный симптом. В случае критической ситуации помимо болевых ощущений могут появиться другие проявления, включая

  • сильную слабость,
  • повышенное сердцебиение,
  • потливость,
  • одышку
  • и тревогу.

Это наглядно демонстрирует, что сердечные проблемы оказывают комплексное воздействие на организм.

Симптомы, связанные с дискомфортом в грудной области, требуют внимательного анализа. Боль не всегда означает сердечные проблемы, и различные факторы могут вызывать схожие симптомы. Роль кардиолога состоит не только в выявлении проблем с сердцем, но и в разграничении между разными источниками боли и дискомфорта в этой области.

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БОЛЬ В СЕРДЦЕ | Как болит сердце?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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