Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискомфорт в грудной клетке, особенно слева, часто воспринимается как признак сердечных проблем, возможного сердечного приступа.

Фото: Fotodom.ru

Однако кардиолог Рустем Османов подчеркивает, что боль в области сердца не всегда указывает на неполадки в самом сердце. Это может быть связано с другими патологиями, включая проблемы опорно-двигательного аппарата, такие как

остеохондроз,

грыжа

и невралгия.

Межреберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые могут быть ошибочно восприняты как боли в сердце. Это явление — один из неочевидных факторов, которые следует учитывать. Специалист в беседе с Life.ru указал на важность различения болей, связанных с сердцем, и невралгических болей.

Кроме того, врач обращает внимание на другие проблемы со здоровьем, при которых могут возникать боли в области груди, напоминающие сердечные. Среди них:

патологии пищевода;

заболевания поджелудочной железы;

психоэмоциональные перегрузки и депрессия;

воспалительные процессы в легких.

Это подчеркивает многогранность симптомов и важность комплексного подхода к диагностике.

Османов также подчеркивает, что при сердечных заболеваниях боль в груди не единственный симптом. В случае критической ситуации помимо болевых ощущений могут появиться другие проявления, включая

сильную слабость,

повышенное сердцебиение,

потливость,

одышку

и тревогу.

Это наглядно демонстрирует, что сердечные проблемы оказывают комплексное воздействие на организм.

Симптомы, связанные с дискомфортом в грудной области, требуют внимательного анализа. Боль не всегда означает сердечные проблемы, и различные факторы могут вызывать схожие симптомы. Роль кардиолога состоит не только в выявлении проблем с сердцем, но и в разграничении между разными источниками боли и дискомфорта в этой области.

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