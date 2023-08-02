Частое употребление чеснока может увеличить продолжительность жизни на 10 лет, как утверждают эксперты в статье от "Москва 24".
Жизнь человека, в первую очередь, подвержена сокращению из-за различных болезней, вызванных бактериями и вирусами. Регулярное употребление чеснока способствует эффективному уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике.
Оказывается, чеснок не только уничтожает вредные бактерии в кишечнике, но и обладает летучими веществами, которые мы вдыхаем. Таким образом, он способен обеззараживать организм в целом. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подчеркивает это важное свойство чеснока.
Специалисты рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде: по крайней мере, по зубчику в день. Вместе со здоровым образом жизни эффект будет максимальным.
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