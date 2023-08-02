Опубликован список медицинских услуг, которые станут платными после 1 сентября

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые виды медицинских услуг станут платными с 1 сентября, в том числе и вызов скорой помощи при неопасных заболеваниях, об этом рассказала медицинский адвокат Коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко агентству Прайм.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперт объяснила, что неотложную помощь можно вызвать бесплатно только при условии внезапных острых и хронических заболеваниях, если они угрожают жизни.

Также с начала осени будет разрешена организация платных медицинских постов.

"Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия "индивидуального поста медицинского наблюдения", за него могут попросить заплатить", — разъясняет юрист.

Сообщается, что обследования, которые не входят в рекомендации доктора, а основаны на собственном желании, станут платными. То есть, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, не имея на то показаний, нужно будет заплатить.

Изменения коснулись и лекарственных препаратов, которые не входят в список жизненно необходимых. Теперь, если они не закупаются стационаром, то их назначение может быть за дополнительную плату. Тоже самое касается и медицинских изделий, и питания.

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