Некоторые виды медицинских услуг станут платными с 1 сентября, в том числе и вызов скорой помощи при неопасных заболеваниях, об этом рассказала медицинский адвокат Коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко агентству Прайм.
Эксперт объяснила, что неотложную помощь можно вызвать бесплатно только при условии внезапных острых и хронических заболеваниях, если они угрожают жизни.
Также с начала осени будет разрешена организация платных медицинских постов.
"Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия "индивидуального поста медицинского наблюдения", за него могут попросить заплатить", — разъясняет юрист.
Сообщается, что обследования, которые не входят в рекомендации доктора, а основаны на собственном желании, станут платными. То есть, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, не имея на то показаний, нужно будет заплатить.
Изменения коснулись и лекарственных препаратов, которые не входят в список жизненно необходимых. Теперь, если они не закупаются стационаром, то их назначение может быть за дополнительную плату. Тоже самое касается и медицинских изделий, и питания.
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