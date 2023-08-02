Терапевт посоветовал отказаться от пива и газировки в жару

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду возникает опасность развития теплового удара. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, как сообщает терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. В ходе беседы с "Лентой.ру" он озвучил эти меры.

Фото: ya.ru

По его словам, тепловой удар сопровождается заметным повышением температуры тела, а также дурнотой и тошнотой, слабостью и полуобморочным состоянием.

Если появляются первые признаки, врач настоятельно рекомендует немедленно переместиться в прохладное помещение.

"Особенно опасна жара выше 35 градусов, а подъём температуры выше 30 градусов, особенно в регионах с высокой влажностью, также может представлять серьёзную проблему".

Для того чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, врач рекомендует в жаркую погоду носить просторную одежду, головные уборы и солнечные очки. Также следует обязательно использовать крем для загара, желательно с защитным фактором SPF 50+. В противном случае, есть риск развития меланомы, предупреждает Ашихмин.

"Самое главное — это пить достаточное количество воды, не менее 2,5-3 литров. При активных физических нагрузках следует дополнительно выпивать около 600-900 миллилитров в час, чтобы избежать серьёзных осложнений, связанных с тепловым ударом. Пить можно столовую воду, не сильно минерализованную, а также чай. Но следует избегать пива и газированных напитков — они не утоляют жажду и содержат сахар", подчеркивает специалист.

Кроме того, терапевт советует людям с хроническими заболеваниями ограничивать пребывание на улице.

"Лучше вообще не выходить из дома в жару. Рекомендуется установить кондиционер так, чтобы поток холодного воздуха не направлялся прямо на человека, а охлаждал комнату", — добавил терапевт.

В ближайшие дни несколько российских регионов ожидает сильная жара. Температура воздуха в некоторых местах достигнет 33 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Можно ли в жару пить пиво?