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Психотерапевт Фомин рассказал, как справиться с посттравматическим расстройством

2:10
Здоровье

Есть тревога, с которой человек не может "договориться" самостоятельно: имя ей посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР. Оно может возникать на фоне события, угрожающего жизни. О симптомах приобретенной тревоги и способах борьбы с ней рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин изданию "Вечерняя Москва".

Психотерапевт Фомин рассказал, как справиться с посттравматическим расстройством
Фото: www.stavpb.ru

Посттравматическое стрессовое расстройство, по словам специалиста, определяется следующими симптомами:

  • неустойчивость психики;
  • агрессивность;
  • нарушение социализации людей;
  • депрессивное и тревожное состояние;
  • флешбэки — вспышки воспоминаний, когда человек возвращается в травматическую ситуацию.

"Человеку при посттравматическом расстройстве может казаться, что он из раза в раз оказывается в опасной для его жизни ситуации. Чтобы защититься, он становится более агрессивным и буйным".

Ещё одним из негативных факторов ПТСР является возникновение алкогольной или наркотической зависимости как способ "освободить" себя от тревожных мыслей. Однако, такой вариант только усугубит положение и даже может довести летального исхода. Лучше всего — начать плодотворную работу над своим ментальным здоровьем.

В первую очередь, необходимо обратиться к специалисту. Психиатр, психотерапевт или их совместная деятельность — каждый из них предоставит соответствующую помощь, которая входит в их компетенцию.

"В процессе работы с психиатром происходит седация психики и назначаются медикаментозные способы успокоения. Впоследствии нормализуются сон, ритмы жизни и психический статус пациента <...> А с психологом и психотерапевтом осуществляется проработка состояния, когда человек может признаться в своих страхах и получить обратную связь в когнитивно-мыслительной сфере".

В большинстве случаев назначаются медикаментозные препараты — антидепрессанты, противотревожные средства, корректоры поведения. Это необходимо для закрепления результата, полученного от работы со специалистом.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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