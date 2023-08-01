Диетолог: "лунное молоко" поможет избавиться от бессоницы

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Екатерина Матыскина поделилась рецептом напитка, который помогает справиться с бессонницей и улучшает качество сна человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

Фото: pixabay. com

Этот напиток называют "лунное молоко", и в Сети можно найти множество его вариаций.

По словам эксперта, наиболее предпочтительный и популярный среди россиян вариант — это теплое молоко с медом и ромашкой.

"Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение расслабления и успокоения. Белок перед сном также благотворно влияет на процессы регенерации, которые происходят в организме ночью. Растительное молоко тоже можно использовать, но не любое", — подчеркнула диетолог.

В напиток следует добавлять не более одной чайной ложки меда, а также можно добавить мяту, ромашку или экстракт лаванды для усиления успокаивающего эффекта.

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