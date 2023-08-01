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Диетологи объяснили, насколько колбаса вредна для здоровья

1:45
Здоровье

Диетологи рассказали о важности обдуманного употребления колбасных изделий, которые могут привести к нежелательным последствиям и увеличить риск развития некоторых видов рака. 

Диетологи объяснили, насколько колбаса вредна для здоровья
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Причина заключается в том, что колбасы создаются с учетом длительного хранения, поэтому в процессе их производства используется большое количество натрия. Избыток натрия в организме человека может привести к повышению кровяного давления и, в результате, способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Также избыток натрия может привести к задержке жидкости, вызвать вздутие и отеки, а также повысить нагрузку на почки. Многие производители стараются уменьшить его содержание в своей продукции, поэтому стоит внимательно изучать состав колбасы, которую вы приобретаете.

Высокое содержание насыщенных жиров, которым часто богаты переработанные мясные продукты, может повысить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, колбасы более подвержены бактериальному заражению, чем свежеприготовленное мясо.

Вкус колбас улучшают добавки, такие как нитриты и сульфаты. Они также продлевают срок хранения продукции и предотвращают рост бактерий. Эти консерванты считаются безопасными, однако некоторые исследователи нашли связь между их употреблением и риском развития рака.

Тем не менее колбасы в некоторых аспектах могут быть полезны для здоровья, так как являются источником нежирных белков, витамина В, цинка и железа. В любом случае, следует включать этот продукт в свой рацион в умеренных количествах.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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