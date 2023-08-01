Отказ от курения является одним из способов защитить себя от болей в пояснице

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи выявили три значимых фактора, которые могут снизить риск развития хронической боли в пояснице более чем на треть.

Фото: pixabay.com

Ученые из Сиднейского и Стэнфордского университетов в Австралии и США пришли к выводу, что три фактора наиболее часто связаны с развитием хронической боли в спине. Устранив эти факторы, можно снизить риск возникновения таких болей на 39% — об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Rheumatology.

Среди выявленных факторов, провоцирующих боль, — курение. По мнению экспертов, отказ от курения является одним из наиболее эффективных способов защиты от боли в пояснице.

"Курение нарушает микроциркуляцию крови, в том числе в позвоночных дисках и суставах, ослабляет костную структуру", — предупреждают авторы проекта.

Защита спины: контроль веса

Поддержание здорового веса — еще один способ защиты от боли в пояснице. Ожирение является одним из трех основных факторов, обусловливающих предрасположенность человека к проблемам со спиной.

Британские медики предлагают доступное решение для облегчения боли в пояснице.

"Избыточный вес провоцирует воспалительные процессы в организме и повышает риск травм", — утверждают исследователи.

Обеспечение правильной эргономики на рабочем месте

Третий распространенный фактор, способствующий возникновению болей в спине, — это неудобное и неэргономичное рабочее место, не учитывающее физические особенности человека.

Использование неподходящего стула или кресла изо дня в день приводит к формированию неправильной осанки, вызывая напряжение и несбалансированную нагрузку на различные отделы позвоночника и мышцы.

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