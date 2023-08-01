Онколог Маринко: большое количество родинок может свидетельствовать о патологиях

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родинки, также известные как невусы, могут служить индикаторами возможного рака кожи. Важно понимать, что ответственность за удаление родинок лежит на онкологах, а не на специалистах-косметологах, как подчеркивает доктор Анастасия Маринко, авторитетный врач. В интервью доктор-онколог Анастасия Маринко проливает свет на типы родинок, которые могут подвергнуться злокачественной трансформации, особенно подчеркивая роль аномальных меланоцитов в развитии меланомы. Кроме того, она рассказывает о факторах, которые могут влиять на их чрезмерную активность, приводящую к возникновению рака кожи. Цель данной статьи — разъяснить читателям важность наблюдения за родинками и обращения к специалисту для предотвращения потенциального риска для здоровья.

Фото: https://share-cdn-prod.azureedge.net/wp-content/uploads/2015/10/birth-mark.jpg

Выявление потенциально опасных родинок

Д-р Маринко советует внимательно следить за количеством родинок на теле, так как их обилие может стать поводом для беспокойства. Значительное количество родинок в сочетании с частым появлением новых может свидетельствовать об активных патологических процессах. Очень важно внимательно следить за этими изменениями и при необходимости принимать оперативные меры.

Опасность травмирования родинок

Онколог обращает внимание на опасность, связанную с травматизацией родинок. При травмировании родинки регенерация её клеток может привести к патологическому размножению. Поэтому следует избегать излишнего раздражения и повреждения родинок, чтобы свести к минимуму возможные осложнения.

Солнечное облучение и загар: способствующие факторы

Ещё одним существенным фактором злокачественной трансформации родинок является пребывание на солнце и загар. Длительное и незащищенное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения повышает риск развития рака кожи. Поэтому необходимо защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, используя солнцезащитные кремы и надевая защитную одежду.

Повышенный риск развития рака молочной железы

Интригующим является предположение о том, что наличие большого количества родинок может быть связано с повышенным риском развития рака молочной железы. Хотя точная связь требует дальнейшего изучения, женщинам с многочисленными родинками необходимо следить за здоровьем молочной железы и регулярно проходить обследования.

Распознавание потенциальных признаков раковых родинок

Д-р Маринко советует при появлении из недавно образовавшейся родинки каких-либо аномальных выделений, например крови или неизвестной жидкости, немедленно обратиться к врачу. Оперативное обследование и диагностика помогут эффективно бороться с возможными раковыми образованиями.

Важность профессионального удаления родинок

Тем, кто задумывается об удалении родинки, д-р Маринко настоятельно рекомендует обращаться к онкологам, а не к специалистам-косметологам. Онкологи обладают достаточным опытом и знаниями для точного определения потенциально опасных родинок и проведения безопасных и эффективных процедур удаления.

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