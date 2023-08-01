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Врач Соломатина: люди с сидячей работой подвергаются риску диабета и варикоза

1:48
Здоровье

В одном из недавних интервью доктор Елена Соломатина рассказала о потенциальном риске для здоровья, связанном с длительным сидением в течение дня.

Врач Соломатина: люди с сидячей работой подвергаются риску диабета и варикоза
Фото: Fotodom.ru/ DP

Врач напомнила, что люди, занимающиеся малоподвижной работой, подвержены многочисленным проблемам со здоровьем. В частности, сидячий образ жизни негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Сердце, лишенное необходимой физической нагрузки из-за отсутствия движения, ослабевает и теряет форму, подобно нетренированной мышце. Кроме того, длительная неподвижность может привести к неблагоприятным изменениям в артериях и сосудах ног, что подвергает людей с сидячей работой риску развития варикозного расширения вен. Пожалуй, одним из наиболее значимых рисков, связанных с малоподвижным образом жизни, является склонность к ожирению.

"При малоподвижном образе жизни калории не сжигаются, что приводит к набору лишнего веса. Это, в свою очередь, способствует развитию множества заболеваний, в том числе диабета и сердечно-сосудистых патологий", - поделилась с "Москвой 24" доктор Соломатина.

Решение проблем с суставами у специалистов, ведущих малоподвижный образ жизни

Люди с малоподвижной работой также могут столкнуться с проблемами суставов. В таком положении замедляется циркуляция крови, что лишает суставы и кости необходимых питательных веществ, поступающих с кровотоком. Для решения этой проблемы доктор Соломатина советует специалистам, проводящим большую часть времени в сидячем положении, регулярно делать перерывы, вставать, разминаться и выполнять упражнения. 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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