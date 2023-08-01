Врач Соломатина: люди с сидячей работой подвергаются риску диабета и варикоза

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В одном из недавних интервью доктор Елена Соломатина рассказала о потенциальном риске для здоровья, связанном с длительным сидением в течение дня.

Фото: Fotodom.ru/ DP

Врач напомнила, что люди, занимающиеся малоподвижной работой, подвержены многочисленным проблемам со здоровьем. В частности, сидячий образ жизни негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Сердце, лишенное необходимой физической нагрузки из-за отсутствия движения, ослабевает и теряет форму, подобно нетренированной мышце. Кроме того, длительная неподвижность может привести к неблагоприятным изменениям в артериях и сосудах ног, что подвергает людей с сидячей работой риску развития варикозного расширения вен. Пожалуй, одним из наиболее значимых рисков, связанных с малоподвижным образом жизни, является склонность к ожирению.

"При малоподвижном образе жизни калории не сжигаются, что приводит к набору лишнего веса. Это, в свою очередь, способствует развитию множества заболеваний, в том числе диабета и сердечно-сосудистых патологий", - поделилась с "Москвой 24" доктор Соломатина.

Решение проблем с суставами у специалистов, ведущих малоподвижный образ жизни

Люди с малоподвижной работой также могут столкнуться с проблемами суставов. В таком положении замедляется циркуляция крови, что лишает суставы и кости необходимых питательных веществ, поступающих с кровотоком. Для решения этой проблемы доктор Соломатина советует специалистам, проводящим большую часть времени в сидячем положении, регулярно делать перерывы, вставать, разминаться и выполнять упражнения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.