Эксперты назвали продукты, которые вы зря считаете вредными

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты выявили три продукта, которые в обществе считаются вредными, однако они на самом деле содержат массу пользы для организма.

Фото: pixabay.com

Эту информацию предоставил портал "Кубанские новости".

Сливочное масло. Это источник витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Но не забывайте соблюдать меру — не более 10 граммов в день.

Это источник витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Но не забывайте соблюдать меру — не более 10 граммов в день. Мороженое. Диетологи считают мороженое из натурального молока лучшим десертом. В нём содержится около 100 полезных для организма веществ. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости.

Диетологи считают мороженое из натурального молока лучшим десертом. В нём содержится около 100 полезных для организма веществ. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости. Картофель — это источник калия, магния, фосфора, клетчатки и витаминов С, РР, фолиевой кислоты. Картофельные углеводы положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина в крови.

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