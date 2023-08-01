Эксперты выявили три продукта, которые в обществе считаются вредными, однако они на самом деле содержат массу пользы для организма.
Фото: pixabay.com
Эту информацию предоставил портал "Кубанские новости".
Сливочное масло. Это источник витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Но не забывайте соблюдать меру — не более 10 граммов в день.
Мороженое. Диетологи считают мороженое из натурального молока лучшим десертом. В нём содержится около 100 полезных для организма веществ. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости.
Картофель — это источник калия, магния, фосфора, клетчатки и витаминов С, РР, фолиевой кислоты. Картофельные углеводы положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина в крови.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ