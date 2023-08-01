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Эксперты назвали продукты, которые вы зря считаете вредными

1:02
Здоровье

Эксперты выявили три продукта, которые в обществе считаются вредными, однако они на самом деле содержат массу пользы для организма.

Эксперты назвали продукты, которые вы зря считаете вредными
Фото: pixabay.com

Эту информацию предоставил портал "Кубанские новости".

  • Сливочное масло. Это источник витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Но не забывайте соблюдать меру — не более 10 граммов в день.
  • Мороженое. Диетологи считают мороженое из натурального молока лучшим десертом. В нём содержится около 100 полезных для организма веществ. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости.
  • Картофель — это источник калия, магния, фосфора, клетчатки и витаминов С, РР, фолиевой кислоты. Картофельные углеводы положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина в крови.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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