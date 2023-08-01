Исследователи из Университета Модены (Италия) провели исследование, чтобы выяснить влияние употребления алкоголя на артериальное давление у здоровых людей.
Опубликованные в журнале Hypertension результаты оказались неожиданными и важными для всех, кто стремится поддерживать свое сердечно-сосудистое здоровье.
Для исследования были отобраны почти 20 тысяч участников, часть из которых регулярно употребляла алкоголь, а другая часть – абсолютно не пила алкоголь. Результаты анализа были удивительны: ученые обнаружили прямую связь между употреблением алкоголя и повышением артериального давления.
Интересно отметить, что корреляция между употреблением алкоголя и повышением артериального давления была выявлена только у мужчин. Ученые не обнаружили такой связи у женщин, что может говорить о различиях в метаболизме и реакции на алкоголь между полами.
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