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Эксперты назвали ещё одну опасность алкоголя

2:03
Здоровье

Исследователи из Университета Модены (Италия) провели исследование, чтобы выяснить влияние употребления алкоголя на артериальное давление у здоровых людей.

Эксперты назвали ещё одну опасность алкоголя
Фото: ya.ru

Опубликованные в журнале Hypertension результаты оказались неожиданными и важными для всех, кто стремится поддерживать свое сердечно-сосудистое здоровье.

Для исследования были отобраны почти 20 тысяч участников, часть из которых регулярно употребляла алкоголь, а другая часть – абсолютно не пила алкоголь. Результаты анализа были удивительны: ученые обнаружили прямую связь между употреблением алкоголя и повышением артериального давления.

  • Систолическое кровяное давление (верхнее) – это показатель силы, с которой кровь давит на стенки артерий во время сердечных сокращений. Исследование показало, что употребление всего 12 граммов алкоголя в день приводило к повышению систолического давления на 1,25 миллиметра ртутного столба. При более интенсивном потреблении – 48 граммов алкоголя в день, повышение достигало уже 4,9 миллиметра ртутного столба.
  • Диастолическое кровяное давление (нижнее) – это показатель давления в артериях между сердечными сокращениями, когда сердце находится в состоянии покоя. Ученые также обнаружили, что употребление алкоголя влияло на диастолическое давление. У людей, потребляющих в среднем 12 граммов алкоголя в день, оно повышалось на 1,14 миллиметра ртутного столба, а при употреблении 48 граммов – на 3,1 миллиметра ртутного столба.

Интересно отметить, что корреляция между употреблением алкоголя и повышением артериального давления была выявлена только у мужчин. Ученые не обнаружили такой связи у женщин, что может говорить о различиях в метаболизме и реакции на алкоголь между полами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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