Дерматолог Айсина объяснила опасность сна с мокрыми волосами

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог Дамира Айсина указала на вредность привычки ложиться спать с мокрыми волосами.

Фото: bed4you.com.ua

Айсина рассказала о рисках, связанных со сном с влажными волосами, подчеркнув, что делать это не рекомендуется. Когда волосы задерживают влагу на коже головы, это препятствует их нормальному испарению и высыханию.

В результате на следующее утро человек может проснуться со слегка влажными волосами, что может привести к раздражению кожи и появлению неприятного запаха.

Влияние влажной среды на здоровье кожи головы

Айсина предупреждает, что влажная среда является благоприятной для развития микроорганизмов, в том числе бактерий и дрожжей. Вы можете не только проснуться с зудом, но и ощутить затхлый запах.

Кроме того, избыточная влажность может нарушить естественный баланс кожи головы и вызвать появление перхоти.

Если наволочки не меняются регулярно, на них скапливается значительное количество кожного сала, бактерий и грибков с кожи головы. В сочетании с влажными волосами это накопление может привести к шелушению и более серьёзным проблемам кожи головы. Исследования подтвердили, что спать с мокрыми волосами не рекомендуется.

Уязвимость мокрых волос к повреждениям

Кроме того, мокрые волосы более подвержены повреждениям и ломкости. Трение о подушку во время сна делает волосы более склонными к ломкости и секущимся кончикам. Чтобы сохранить здоровье волос и свести к минимуму их повреждение, необходимо избегать сна с мокрыми волосами.

Важность ухода за волосами и советы специалистов

В предыдущих статьях на MedikForum. ru уже говорилось о серьёзных проблемах со здоровьем, на которые могут указывать отёки на ногах. Важно помнить, что представленная здесь информация носит исключительно справочный характер. О противопоказаниях и возможных побочных эффектах следует обязательно проконсультироваться с медицинским работником.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При первых признаках каких-либо проблем со здоровьем необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

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3 причины, почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами