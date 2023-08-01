Диетолог Маклауд рекомендует употреблять цельнозерновые продукты для сохранения сил

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из заявления диетолога Саманты Маклауд следует, что работоспособность повышает употребление в пищу цельнозерновых продуктов и фруктов. Эксперт проинформировала о полезных перекусах в интервью корреспондентам Insider.

Фото: pixabay.com

Ощущение полного отсутствия сил на протяжении дня возникает, как правило, из-за неправильного питания, констатировала диетолог. По словам Маклауд, кексы, булочки и другие сладости помогают быстро почувствовать прилив энергии. Однако уровень сахара в крови очень скоро резко упадёт, и усталость тут же вернётся.

Силы будут сохраняться дольше при перекусах цельнозерновыми продуктами в сочетании с клетчаткой, подчеркнула специалист.

"Углеводы — основной источник энергии для нашего тела, — отметила Маклауд. — Сложные углеводные продукты богаты клетчаткой, и они дольше расщепляются, обеспечивая тело энергией более продолжительное время".

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