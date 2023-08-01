Психическое заболевание отца увеличивает вероятность преждевременных родов: исследование

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует много исследований о влиянии физического и психического здоровья матери на благополучие будущего ребенка. Однако, недавнее исследование показало, что вопрос преждевременных родов также связан с состоянием психического здоровья отцов.

Фото: in.pinterest. com

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, привлекло внимание к повышенному риску преждевременных родов у детей, которые рождаются от отцов с психическими заболеваниями. Это предостережение актуально в свете того, что в 2020 году около 13,4 миллиона детей были недоношенными, и преждевременные роды могут вызывать серьезные проблемы с здоровьем младенцев.

Исследователи из Каролинского института провели анализ, охватывающий все живорождения скандинавских родителей в Швеции с 1997 по 2016 год. Они собрали информацию о психиатрических диагнозах, а в общей сложности было изучено 1,5 миллиона рождений. 15% из них были детьми, рожденными от родителей с диагнозами психических заболеваний.

Результаты исследования показали, что дети, у которых отцы имели психиатрические диагнозы, имели риск преждевременных родов 6,3%, а при диагнозе матери этот риск возрастал до 7,3%. В случае, когда оба родителя имели психиатрические диагнозы, риск составлял 8,3%. Отмечено также, что диагноз стрессовых расстройств у родителей был связан с еще более высоким риском преждевременных родов: 23% при наличии у отца стрессового расстройства и 47% при наличии у матери такого диагноза. А если оба родителя страдали от стрессовых расстройств, риск составлял целых 90%.

Стоит отметить, что вероятность преждевременных родов была еще выше у детей, родители которых страдали от множественных психических расстройств.

Исследователь Вейяо Инь отметил: "Дети родителей с психическими заболеваниями подвержены повышенному риску преждевременного рождения — важны как матери, так и отцы".

Это исследование подчеркивает необходимость уделения внимания и заботы психическому здоровью обоих родителей во время беременности, поскольку оно может оказать важное влияние на здоровье будущего поколения.

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