Новое исследование поможет перестать грызть ногти

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс или скука могут быть причиной нежелательного повторяющегося поведения у некоторых людей, и такие самоуспокаивающие привычки часто являются раздражающими и трудными для остановки. Но новое исследование предлагает простые методы самопомощи, которые могут помочь обуздать это поведение.

Фото: womansworld. com

Согласно данным TLC Foundation for BFRB, повторяющееся поведение, связанное с телом, включает в себя различные действия ухода за собой, которые часто приводят к физическому ущербу. Некоторые из таких привычек включают кусание ногтей, ковыряние кожи, поедание волос, кусание губ и жевание языка.

Этот тип поведения может протягиваться на протяжении всей жизни у многих людей, и исследования показывают, что некоторые из них могут иметь генетическую предрасположенность к таким привычкам, как выщипывание кожи или вырывание волос. Кроме того, факторы, такие как темперамент человека, возраст начала и уровень стресса, также могут быть провоцирующими.

Людям с BFRB доступны различные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, обучение управлению привычками и комплексное поведенческое лечение. Однако, ни одно из этих лечений не является универсально эффективным для всех.

В рамках последних исследований исследователи разработали простую стратегию замены привычки, которая помогает людям с таким поведением. Эти методы включают легкое растирание кончиков пальцев, ладони или тыльной стороны руки, как минимум два раза в день. После шестинедельного исследования среди 268 человек с BFRB, около 53% участников заметили улучшение, в то время как примерно 20% участников контрольной группы такого эффекта не испытали. Особенно полезным оказался этот метод для людей с привычкой грызть ногти.

Ведущий автор исследования, Штеффен Мориц из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии, объясняет:

«Правило состоит в том, чтобы просто слегка прикасаться к своему телу. Если вы находитесь в состоянии стресса, вы можете выполнять движения быстрее, но не с большим давлением на себя».

Исследователи отмечают, что около 80% участников остались довольны обучением, а 86% заявили, что порекомендовали бы его другим. Джон Пьячентини, президент совета директоров TLC Foundation for BFRB, надеется, что данное исследование повысит осведомленность о BFRB, так как эти привычки плохо изучены и часто неправильно диагностируются или игнорируются. Он отмечает, что существует достаточно эффективных методов лечения, о которых многие специалисты не знают или не применяют.

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