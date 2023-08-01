New England Journal of Medicine: 5 советов, как избавиться от икоты

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Икота, хотя и может длиться всего несколько минут, часто вызывает дискомфорт. Она возникает, когда диафрагма, мышца под легкими, несколько раз подергивается, заставляя голосовые связки быстро закрываться и воздух устремляться внутрь, что создает характерный звук "икоты".

Фото: flickr. com

Если у вас возникла сильная икота, попробуйте несколько простых методов для мгновенного облегчения. Прикрывание рта руками и одновременное продолжение дыхания может помочь, так как такой прием остановит икоту, предотвращая лишнее количество углекислого газа в организме.

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, отмечает, что популярным средством от икоты является сахар. Похоже, что зернистость сахара стимулирует блуждающий нерв, который участвует в регулировании рефлекса икоты.

Закрывание ушей на 20-25 секунд или сложение мочек ушей может быстро остановить икоту, отправляя сигнал о расслаблении диафрагмы через блуждающий нерв.

Высовывание языка, хотя может показаться необычным, действительно может помочь при икоте. Высовывание языка стимулирует голосовую щель, что улучшает дыхание и помогает успокоить раздражающую икоту. Даже легкое потягивание языка, по словам Гарвардской медицинской школы, может усилить его эффект.

Быстрое глотание 10 глотков воды без остановки способствует ритмичным сокращениям пищевода, что помогает подавить спазмы диафрагмы и избавиться от икоты.

Хотя некоторые рекомендации, такие как дыхание в бумажный пакет, не имеют научного обоснования и могут дать лишь временное облегчение от икоты, они все равно популярны и используются некоторыми людьми.

Еще одним простым средством от икоты является сосание дольки лимона. Кусание или сосание лимона может прервать рефлекс икоты, облегчая состояние. Для усиления эффекта, можно замочить дольку лимона в безалкогольном биттере перед использованием.

Необходимо помнить, что каждый человек может отреагировать по-разному на эти методы, и некоторые из них могут быть более эффективными, чем другие, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Если икота не прекращается или становится частой, рекомендуется обратиться к врачу для профессиональной консультации.

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