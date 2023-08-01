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Обнаружен новый способ борьбы с грибковыми инфекциями

2:44
Здоровье

Исследователи из Центра устойчивых исследований RIKEN (CSRS) и Университета Торонто представили новый подход к борьбе с грибковыми инфекциями, который может стать эффективным в борьбе с различными видами грибков. Вместо традиционного разрушения барьера вокруг грибковых клеток, ученые решили сосредоточиться на заблокировании производства жирных кислот, являющихся основными компонентами жиров.

Обнаружен новый способ борьбы с грибковыми инфекциями
Фото: starsinsider. com

Противогрибковая терапия сталкивается с растущей устойчивостью грибков к доступным препаратам, и поэтому необходимы новые методы борьбы с этими инфекциями. В исследовании, опубликованном в журнале Cell Chemical Biology, ученые изучили структурно-разнообразное хранилище натуральных продуктов RIKEN (NPDepo) для нахождения соединений, которые могут быть эффективными против разных видов грибков.

В ходе исследования было обнаружено несколько соединений, которые значительно снижали рост грибков у четырех патогенных дрожжей - трех видов Candida и одного вида Cryptococcus. Одно из этих соединений, получившее название NPD6433, оказалось наименее токсичным для клеток человека и одновременно эффективным в борьбе с Aspergillus fumigatus - грибком-плесенью, опасной для людей с ослабленным иммунитетом.

Дальнейшие исследования показали, что NPD6433 и другой ингибитор синтазы жирных кислот, церуленин, способны убивать многочисленные виды дрожжей в культуре. Оказалось, что эти соединения предотвращают образование жирных кислот внутри грибковых клеток, делая их более восприимчивыми к действию противогрибковых веществ.

Чтобы проверить эффективность NPD6433 на живых организмах, исследователи использовали червеобразного организма Caenorhabditis elegans, который заражался патогенными дрожжами, способными вызвать системные инфекции у людей после проникновения через кишечник. Черви, зараженные дрожжами, стойкими к стандартным противогрибковым препаратам, были обработаны NPD6433, что привело к снижению смертности на 50%.

Таким образом, новый подход к борьбе с грибковыми инфекциями, основанный на блокировке производства жирных кислот, может стать перспективным средством против растущей устойчивости грибков к противогрибковым препаратам. Эти результаты предоставляют надежду на разработку новых эффективных методов лечения грибковых инфекций и спасение миллионов жизней, угрожаемых этим опасным заболеваниям.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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