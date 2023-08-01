Эти 5 упражнений укрепляют здоровье мозга и улучшают память

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые изучают пользу физических упражнений для физического здоровья уже много лет, но теперь их внимание обратилось к их влиянию на мозг. По данным нового исследования, лучшее упражнение для здоровья мозга может значительно улучшить память, способность решать проблемы и организовывать информацию.

Фото: grafmag.pl

В исследовании, опубликованном в Journal of Epidemiology & Community Health, были проанализированы данные почти 4500 человек в Великобритании, у которых мониторы активности были привязаны к бедрам в течение 24 часов в сутки в течение недели. Ученые изучили, как уровень их физической активности влияет на их когнитивные функции.

Результаты исследования показали, что умеренные и энергичные упражнения, даже если они выполнялись менее чем за 10 минут, сопровождались гораздо лучшими показателями когнитивных функций по сравнению с людьми, которые проводили большую часть времени в состоянии покоя. Особенно выделялись рабочая память и исполнительные функции, такие как планирование и организация.

В отличие от этого, у людей, которые больше времени спали, сидели или были малоподвижны, когнитивные способности ухудшались на 1-2%.

Исследователи пришли к выводу, что следует уделять больше внимания умеренной и активной физической активности и предпочитать ее другим видам поведения.

Однако исследование имеет свои ограничения, так как использовались ранее собранные данные, и исследователям не были доступны подробности о здоровье участников или их когнитивном здоровье на долгосрочной основе. По словам исследователей, возможно, просто тот факт, что более активные люди в среднем имеют более высокие когнитивные способности, может объяснить результаты.

Тем не менее, ранее проведенные исследования также подтверждали связь между физической активностью и улучшением когнитивных функций. Вероятно, различные уровни активности могут влиять на мозговой кровоток и восприятие. Физические упражнения стимулируют кровоснабжение мозга и могут способствовать его росту и регенерации, что влияет на память и когнитивные функции.

Лучшие упражнения для вашей памяти

В целом, CDC предлагает сделать следующее, чтобы добавить больше упражнений в свою жизнь и улучшить здоровье вашего мозга:

танец

Делайте приседания или маршируйте на месте во время просмотра телевизора.

Начните ходить пешком

Используйте лестницу

Гуляйте с собакой, если она у вас есть ( одно исследование показало, что владельцы собак гуляют в среднем на 22 минуты больше каждый день, чем люди, у которых нет собак).

Тем не менее, последнее исследование показывает, что более активная деятельность действительно лучше всего подходит для вашего мозга.

Это может включать выполнение таких упражнений, как:

ВИИТ тренировки

Бег

Бег трусцой

Плавание

Езда на велосипеде по склону

Танцы

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