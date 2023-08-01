Шагомер не только для здоровых: он также помогает пациентам с сердечной недостаточностью

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Носимые устройства, такие как умные часы, становятся все более популярными и полезными для отслеживания физической активности. Они могут вдохновлять людей делать больше шагов в течение дня, что способствует улучшению их здоровья.

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Недавнее исследование указывает на то, что такая "технологическая подсказка" может быть особенно полезной для людей с сердечной недостаточностью. По данным исследователей, у пациентов с этим заболеванием, которые проходят от 1000 до 5000 шагов в день, существенно улучшаются симптомы и они имеют меньше физических ограничений, чем у тех, кто ходит меньше.

Доктор Брахмаджи Налламоту, профессор кардиологии в Медицинской школе Мичиганского университета, подчеркнул, что носимые устройства могут стать полезным инструментом в лечении сердечной недостаточности. Он выразил надежду, что они позволят давать пациентам более индивидуальные советы и рекомендации, основанные на данных о ежедневной активности.

Исследование было проведено на основе данных о 425 пациентах с сердечной недостаточностью, участвующих в клинических испытаниях лекарства от диабета под названием канаглифлозин (Invokana). Участникам предоставили умные часы Fitbit Versa 2 для отслеживания их ежедневной физической активности. Результаты показали, что пациенты, которые проходили 2000 шагов в день, имели лучшие показатели симптомов и физических ограничений, чем те, кто проходил 1000 шагов в день. Кроме того, те пациенты, которые увеличили количество шагов в течение 12-недельного испытания, также улучшили свои показатели физических ограничений.

Однако следует отметить, что есть пределы. Похоже, что ходьба более 5000 шагов в день не приносит пациентам с сердечной недостаточностью каких-либо дополнительных преимуществ для здоровья.

Несмотря на результаты исследования, доктор Майя Гуглин, председатель Совета по сердечной недостаточности и трансплантации Американского колледжа кардиологов, предупреждает, что связь между ежедневными шагами и сердечной недостаточностью может иметь противоположное направление. Люди, у которых меньше симптомов и меньшая инвалидность, могут быть более способными и склонными совершать больше шагов в день, а не шагов, улучшающих их здоровье.

В любом случае, носимые устройства предоставляют новые возможности для мониторинга активности пациентов с сердечной недостаточностью, что может помочь лучше контролировать их состояние и разрабатывать более индивидуальные подходы к лечению и уходу за ними. Это вдохновляет ученых и врачей, так как такие устройства могут предоставить данные о повседневной жизни пациентов на протяжении длительного периода, а не только при посещении медицинского учреждения.

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