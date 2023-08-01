Исследование утверждает, что даже легкое употребление алкоголя повышает кровяное давление

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метаанализ, опубликованный в журнале "Гипертония" Американской кардиологической ассоциации, подтверждает, что даже употребление небольших количеств алкоголя может повысить систолическое артериальное давление человека, даже если у него изначально нет гипертонии.

Фото: freepik.com

Для исследования были проанализированы данные 19 000 человек, участвовавших в семи исследованиях в разных странах с 1997 по 2021 годы. Важно отметить, что участники исследования не имели высокого кровяного давления в начале исследования.

Исследование выявило, что употребление в среднем 12 граммов алкоголя в день приводило к повышению систолического артериального давления на 1,25 мм рт. ст., а употребление в среднем 48 граммов алкоголя в день - на 4,9 мм рт. ст. Важно отметить, что в Соединенных Штатах 12 граммов алкоголя считается меньшим количеством стандартного напитка.

Относительно диастолического артериального давления (нижнего числа), оно также повышалось в ответ на употребление алкоголя, но это явление наблюдалось только у мужчин. Употребление в среднем 12 граммов алкоголя в день приводило к повышению диастолического давления на 1,14 мм рт. ст., а 48 граммов - на 3,1 мм рт. ст. , говорится в сообщении AHA, сопровождающем исследование.

Старший автор исследования, доктор медицинских наук и профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения Марко Винчети из Медицинской школы Университета Модены и Реджо-Эмилии в Италии, заявил:

"Мы не обнаружили никаких положительных эффектов у взрослых, которые употребляли алкоголь в небольших количествах, по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь".

Он также отметил, что удивительно, что даже употребление небольшого количества алкоголя связано с более высокими изменениями артериального давления по сравнению с его отсутствием, хотя и значительно меньше, чем у тех, кто употребляет алкоголь в больших количествах.

Винчети подчеркнул, что алкоголь является не единственным фактором, влияющим на повышение артериального давления, но он вносит значительный вклад. Он рекомендует ограничивать потребление алкоголя, а лучше воздержаться от него вообще.

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