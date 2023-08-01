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В растительном молоке отсутствуют естественные питательные вещества

3:18
Здоровье

Согласно исследованию, проведенному Университетом Миннесоты, большинство растительных молок, таких как миндальное или овсяное молоко, содержат меньше кальция, витамина D и белка по сравнению с коровьим молоком, которое является основным источником питательных веществ.

В растительном молоке отсутствуют естественные питательные вещества
Фото: de-fragrance. ru

Для компенсации этого недостатка, многие растительные молоки обогащаются кальцием и витамином D, но всё равно чаще всего им не хватает такого же уровня белка, как в коровьем молоке. В рамках анализа были изучены более 200 альтернативных растительных напитков, включая миндальное, кешью, кокосовое, льняное, фундучное, конопляное, овсяное, фисташковое, рисовое, соевое и грецкий орех.

Результаты исследования, которые пока не были опубликованы, были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания в Бостоне. По словам ведущего автора исследования, доктора медицинских наук Эбигейл Джонсон, около половины растительных молок были обогащены витамином D, две трети - кальцием, и около 20% имели уровень белка, аналогичный коровьему молоку.

Она также добавила, что несмотря на несколько ограничений, связанных с содержанием питательных веществ в растительных молоках, это не должно вызывать сильного беспокойства, так как эти питательные элементы можно легко получить из других источников. Коровье молоко, хотя и является основным источником питательных веществ, далеко не является идеальным и безошибочным выбором.

Потребителям рекомендуется внимательно читать этикетки на продуктах растительного молока и выбирать те, которые обогащены кальцием и витамином D. Также стоит рассмотреть возможность включения в рацион других источников кальция и витамина D.

По словам исследовательской группы, дальнейшие исследования планируются, чтобы изучить другие аспекты растительных альтернатив молоку, например, содержание клетчатки, которой нет в коровьем молоке. Эксперты также отмечают, что растительные продукты обладают привлекательными свойствами, такими как низкое содержание жира, меньше холестерина и больше клетчатки, а также производятся с использованием более экологически чистых методов по сравнению с коровьим молоком.

Настоящие рекомендации по питанию в США подчеркивают, что большинство растительных молок не могут полностью заменить молочные продукты в плане обеспечения питательных веществ, так как их питательная ценность отличается от молочного молока или обогащенных соевых напитков. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 9 из 10 человек в стране не удовлетворяют текущим рекомендациям по потреблению молочных продуктов. Отмечается, что 65% детей и только 20% взрослых ежедневно употребляют молоко. Эксперты рекомендуют увеличить потребление обезжиренных или обезжиренных молочных продуктов, а также обогащенных соевых напитков или соевого йогурта, и подчеркивают важность бережного отношения к содержанию сахара, насыщенных жиров и натрия в молочных продуктах.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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