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JAMA Oncology: Короткие всплески активности могут снизить риск развития рака

2:55
Здоровье

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале JAMA Oncology, занятия активной физической деятельностью в течение всего 4–5 минут в день могут снизить риск развития рака на 32%.

JAMA Oncology: Короткие всплески активности могут снизить риск развития рака
Фото: Fotodom.ru

Ученые из Сиднейского университета в Австралии провели исследование, анализируя данные с носимых устройств для фитнеса, которые были использованы более чем 22 000 участниками, не вовлеченными в регулярные тренировки, и затем изучили их медицинские записи в течение 6 или 7 лет.

В результате исследования было обнаружено, что люди, которые проводили 4–5 минут "интенсивной прерывистой физической активности образа жизни" (VILPA), имели существенно более низкий риск развития рака по сравнению с теми, кто не занимался VILPA. Примерами такой активности могут быть энергичные домашние дела, переноска тяжелых покупок из продуктового магазина, быстрая ходьба и игры с детьми, которые могут проводиться в виде 1-минутных очередей, а не сразу все сразу.

Исследование показало, что даже минимальные занятия VILPA около 3,5 минут в день были связаны со снижением заболеваемости раком на 18% по сравнению с отсутствием такой активности. Отмечено также, что 4,5 минуты ежедневной VILPA снижали риск развития рака, связанного с физической активностью, включая рак легких, почек, мочевого пузыря и желудка, на 32%.

Важно отметить, что большинство людей среднего возраста не уделяют должного внимания регулярным физическим упражнениям, что повышает их риск развития рака. Однако с развитием носимых технологий, таких как трекеры активности, стало возможным оценить влияние коротких всплесков случайных физических нагрузок на здоровье. Эммануэль Стаматакис, доктор философии и ведущий автор исследования, а также профессор Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета, отметил, что физическая активность должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Участники исследования, чей средний возраст составил 62 года, заявили, что ранее не уделяли время спорту в свободное время. VILPA, разработанная исследователями университета, была измерена с помощью акселерометров на запястье, которые участники носили в течение 7 дней в начале исследования.

Стаматакис подчеркнул, что потенциал носимых технологий для отслеживания физической активности и понимания влияния неизведанных аспектов нашей жизни на долгосрочное здоровье огромен. Возможность применения таких технологий может сыграть важную роль в профилактике рака и привести к улучшению множества других аспектов нашего здоровья.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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