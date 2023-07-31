Стоматолог рассказала, как избавиться от неприятного запаха изо рта

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятный запах изо рта (галитоз) возникает в результате увеличения количества микроорганизмов, которые обитают у нас во рту. Они в процессе своей жизнедеятельности выделяют огромное количество газов, рассказала читателям Pravda.Ru врач, ортодонт Елена Матисова.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Причины галитоза могут быть разнообразные:

кариес;

заболевания пародонта;

недостаточная гигиена полости рта и гигиена языка;

заболевания ЖКТ.

Также причиной могут быть нарушения обменных процессов, так как дыхание является в том числе выделительной функцией, запах изменяется. Еще одна причина — это некачественно поставленные ортопедические конструкции.

Если вы чувствуете запах утром — это, скорее всего, недостаток гигиены. В зубных промежутках часто застревают остатки пищи. Если их не удалять — это суперсреда для роста количества микроорганизмов.

"Первое, что вам нужно сделать — это посетить стоматолога, полечить все свои хронические очаги инфекции, такие как кариес и его последствия — пульпит и периодонтит. Если зуб разрушенный и там налет, болит, естественно, все это будет пахнуть, потому что происходят гнилостные процессы", — резюмирует врач.

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