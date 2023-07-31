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Врач рассказал об опасных последствиях ночной работы

1:37
Здоровье

Сон — это необходимый процесс для организма, который позволяет восстановить силы и подготовиться к новым нагрузкам. Во время сна происходит укрепление иммунной системы, восстановление мышц и суставов, обновление клеток и тканей. Кроме того, сон помогает сохранять психическое здоровье человека, улучшает память и концентрацию внимания.

Врач рассказал об опасных последствиях ночной работы
Фото: freepik.com

Недостаток сна может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Например, у людей, которые работают ночью, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и депрессии. Кроме того, недостаток сна может привести к нарушению работы иммунной системы и ухудшению качества жизни, отмечает врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

"Последствия недосыпа для организма могут быть очень серьезными. Человек может испытывать усталость, раздражительность, нарушение памяти и концентрации внимания. Кроме того, недостаток сна может привести к повышенному риску развития онкологических заболеваний", — предупреждает врач читателей Pravda.Ru.

В целом работа в ночное время требует особой адаптации и заботы о здоровье. Чтобы минимизировать последствия недосыпа, необходимо следить за режимом сна и отдыха, правильно питаться и заниматься физической активностью. Если же работа в ночное время неизбежна, то необходимо обратить внимание на свой режим труда и отдыха, чтобы сохранить здоровье и эффективность работы.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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