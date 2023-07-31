Невролог назвал четыре наиболее частых причины возникновения головокружения

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах возникновения головокружений.

Фото: pixabay. com

По словам эксперта, основных причин, из-за которых у человека может возникнуть головокружение — четыре.

Первой и наиболее частой причиной головокружения у людей в наше время является остеохондроз шейного отдела позвоночника, сказал врач.

"В шейном отделе позвоночника проходит две артерии вертебральные, сужение их, уменьшение их диаметра в результате остеохондроза, грыж, протрузии шейного отдела позвоночника нарушается кровоснабжение мозжечка. А как раз мозжечок отвечает за нахождение человека в пространстве. Вот уменьшение кровоснабжения этого органа приводит очень часто к головокружениям", — объяснил Керекеша.

Второй причиной возникновения головокружений может быть неправильное питание и анемия, вызванная, в свою очередь, пониженной кислотностью желудка, при которой организмом не усваивается двухвалентное железо, которое встречается в природе.

В этом случае нужно восстанавливать работу органов пищеварения, потому что 60-70% разных заболеваний — это проблемы, связанные с качеством питания, уверен Керекеша.

Третья причина головокружений — изменение в носоглотке. Изменения в так называемом внутреннем ухе, в связи с вялотекущим воспалительным процессом, могут тоже приводить к головокружениям.

И, наконец, четвёртая причина головокружений — атеросклероз.

"В старческом возрасте, вернее, в пожилом возрасте при развитии атеросклероза тоже может быть головокружение, потому что одна и та же причина — уменьшение кровотока к головному мозгу. Атеросклероз — это сужение сосудов, сосуд становится как макаронина, не способен расширяться и сужаться", — добавил невролог.

При постановке диагноза "атеросклероз" приём сосудорасширяющих средств бесполезен, уверен эксперт.

"Нужно принимать средства, которые улучшают реалогические свойства крови, то есть вязкость крови. Кровь должна быть более текучей, чтобы проходить через ссуженный сосуд. Поэтому грамотнее будет принимать аспироноподобные препараты и аспирин, чем всё остальное.

Также можно попробовать гирудотерапию, когда пиявки избавляют людей от десятка-двух препаратов, добавил врач.

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