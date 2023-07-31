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Врач рассказала, как избавиться от мозоли в домашних условиях

2:32
Здоровье

Угрозы здоровью мозоль не несет, но доставляет неприятные и болезненные ощущения, а в перспективе может негативно повлиять на походку: человек старается наступать так, чтобы не тревожить болезненные участки. Но самостоятельные неумелые попытки удалить эти образования на коже могут привести к нагноению, локальному инфицированию. Поэтому избавляться от мозолей на ногах нужно с осторожностью, а в сложных случаях лучше отправиться к дерматологу или подологу — специалисту, который лечит заболевания стопы, отмечает дерматовенеролог лаборатории "Гемотест” Александра Филёва.

Врач рассказала, как избавиться от мозоли в домашних условиях
Фото: https://101hairtips.com/

"Самое главное — на время забыть о туфлях, которые стали причиной появления мозоли. Саму мозоль и кожу вокруг нее необходимо обработать антисептиком с подсушивающими свойствами (спиртовой раствор). Чтобы мозоль быстрее подсыхала, можно нанести на нее мазь с цинком. Если при ходьбе натертый участок соприкасается с обувью, необходимо прикрыть его бактерицидным пластырем. Самостоятельно мозоль лучше не прокалывать. Но если такая неприятность возникла, например, в походе, нужно тщательно продезинфицировать руки, мозоль и кожу вокруг нее, проколоть пузырек стерильной медицинской иглой, выдавить жидкость, обработать ранку антисептиком и заклеить бактерицидным пластырем", — отметила врач.

Что касается сухих мозолей, то от них можно избавиться с помощью ванночек и пемзы.

  • Для этого необходимо несколько раз в неделю делать горячие ванночки для ног, добавляя специальную размягчающую жидкость или соду и мыло.
  • После этого распаренный участок аккуратно обработать пемзой и смазать увлажняющим кремом.
  • Также можно использовать мозольные пластыри, например, на основе мочевины или салициловой кислоты, которые продаются в аптеках.

Если мозоль большая, начала трескаться, а окружающие участки здоровой кожи покраснели и раздражены, лучше обратиться к подолгу, которые подберет процедуры и косметические средства для избавления от нее.

Стержневая мозоль самостоятельно не лечится. Врачи удаляют такие мозоли аппаратным методом ("высверливают" вращающейся насадкой специальной фрезы, похожей на ту, что используют при аппаратном маникюре и педикюре), с помощью лазера, жидкого азота, электрокоагуляции или радиоволновой терапии.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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